Летом в России начнут маркировать продукты по типу «светофор»

Москва, 7 мая. Летом 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов по типу «светофор».

Как пишет газета «Известия», на упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте. Рекомендации для производителей разработал Роспотребнадзор.

Специалисты выделили продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. В список продуктов входят мясные, рыбные, молочные изделия, фрукты, овощи, соки, консервы, а также хлеб и кондитерские изделия.

Эту группу продуктов необходимо маркировать тремя цветами: красным, если суточная норма превышает допустимую, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым — при среднем показателе.