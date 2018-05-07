Меню
Технологии
УАЗ возглавил топ-5 самых популярных пикапов в РФ в 2018 году
Происшествия
Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие
Следующая новость
Загрузка...

    УАЗ возглавил топ-5 самых популярных пикапов в РФ в 2018 году

    45

    УАЗ возглавил топ-5 самых популярных пикапов в РФ в 2018 году

    Москва, 7 мая. По данным статистики, в 2018 году российский автомобильный гигант УАЗ уверенно занял лидирующее положение на рынке пикапов в России.

    В общей сложности в первом квартале текущего года продажи пикапов в России выросли почти в полтора раза — в общей сложности было реализовано почти 3 тысячи автомобилей данного класса, на 44,6% больше, чем в прошлом году. При этом почти треть — 1161 приобретенный россиянами автомобиль — был моделью от Ульяновского автозавода, таким образом, продажи УАЗ «Пикап» выросли чуть более, чем вдвое.

    УАЗ возглавил топ-5 самых популярных пикапов в РФ в 2018 году

    Остальные места в топ-5 самых популярных пикапов в России заняли с большим отставанием заняли: японские пикапы от Mitsubishi (657 проданных автомобилей) и Toyota (579 проданных машин), тольяттинские «ВИС» (355 пикапов) и немецкие пикапы Volkswagen, которых было продано только 115 штук.

    Ранее «Известия» писали о том, что УАЗ начал принимать предзаказы на спецверсию внедорожника «Патриот» для футбольных болельщиков.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.