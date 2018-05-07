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Бедный «Ливер», им и 10 мячей не хватит: фанаты возмущены действиями арбитра в матче между «Барселоной» и «Реалом»
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    Бедный «Ливер», им и 10 мячей не хватит: фанаты возмущены действиями арбитра в матче между «Барселоной» и «Реалом»

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    Бедный «Ливер», им и 10 мячей не хватит: фанаты возмущены действиями арбитра в матче между «Барселоной» и «Реалом»

    Барселона, 7 мая. В рамках 36-го тура испанской Примеры сине-гранатовые сыграли вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

    Счет в поединке на 10-й минуте открыл уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес, а спустя четыре минуты Криштиану Роналду сравнял счет.

    На третьей компенсированной минуте к первому тайму испанский арбитр Алехандро Эрнандес удалил хавбека хозяев Серджи Роберто за неспортивное поведение. Впрочем, многие болельщики раскритиковали действия главного судьи и отметили, что сливочным помогают как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. 

    Бедный «Ливер», им и 10 мячей не хватит: фанаты возмущены действиями арбитра в матче между «Барселоной» и «Реалом»

    «Бедный «Ливерпуль», им и 10 забитых не хватит с такими судьями», — написал возмущенный фанат, предвкушая финал ЛЧ между «Ливерпулем» и «Реалом».

    Аргентинский форвард Лионель Месси вывел «Барсу» вперед на 52-й минуте, однако полузащитник «Реала» Гарет Бэйл забил гол на 72-й минуте, установив финальный счет.

    Напомним, как сообщала «Газета. Ru», «Барселона» ранее обеспечила себе победу в испанском чемпионате. «Реал» занимает третью строчку.

    Автор: Дана Балан
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