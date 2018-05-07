Сталлоне в сентябре планирует приступить к съемкам пятой части «Рэмбо»

Москва, 7 мая. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части франшизы «Рэмбо» о ветеране Вьетнамской войны.

Как пишет Deadline, режиссер сейчас изучает сценарий. Съемки фильма ориентировочно начнутся в сентябре 2018 года. Ожидается, что продюсером картины станет Ави Лернер, который работал над четвертой частью истории.

По данным издания, по сюжету пятой части франшизы, дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают. Главный герой отправляется в Мексику на поиски и выступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.

Напомним, первый фильм про Рэмбо вышел в 1982 году.