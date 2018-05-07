Азаров обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении к преступлениям против журналистов

Москва, 7 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Евросоюз в двойных стандартах в отношении к расследованию нарушений против журналистов. Об этом он написал в своем Facebook.

Азаров напомнил, что ЕС резко осудил убийство журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в Словакии, Брюссель также потребовал быстрого расследования этого дела. По словам Азарова, Европейский союз никак не отреагировал ни на убийства, ни на избиения, ни на аресты журналистов на Украине.

«Не было даже дежурной озабоченности. А ведь между нами Ассоциация! Или она только на бумаге?!» — задался вопросом политик.

Азаров также добавил, «тогда зачем было поддерживать государственный переворот» и подчеркнул, что Брюссель придерживается двойных стандартов.