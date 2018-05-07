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Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года
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    Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

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    Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

    Москва, 7 мая. Автомобильные специалисты проанализировали российский рынок и составили рейтинг на основе анализа цен на иностранные машины нынешнего года, а также определили самое дешевое транспортное средство.

    Первое место в рейтинге занял узбекский компактный хэтчбек Ravon R2, стоимость которого оценивается в 439 тысяч рублей.

    На второй строчке рейтинга оказался японский седан Datsun on-DO, который можно приобрести за 451 тыс. рублей. Данное авто в базовой комплектации оснащено мотором мощностью 85 лошадиных сил и механической коробкой передач, пишет портал Daily-Motor.Ru.

    Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

    На третьем месте оказался еще один автомобиль узбекского производства — Ravon Nexia, стоимость которого стартует от 449 тысяч рублей. Под капотом модели установлен 1,5-литровый бензиновый мотор с производительностью 106 лошадиных сил, пишет «Ридус».

    Далее в списке идет китайский Brilliance H230 с 1,5-литровым мотором и МКПП — от 459 тысяч рублей, а замыкает рейтинг еще один «китаец» — FAW Oley — от 491 тысяч рублей.

    Автор: Дана Балан
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