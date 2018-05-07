Минобороны РФ показало на видео боевые возможности «Терминатора»

Москва, 7 мая. Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков «Терминатор». На кадрах, которые длятся 49 секунд, продемонстрирована боевая машина, проходящая через полосу препятствий, а также стрельба по целям условного противника.

Напомним, «Терминатор» предназначен для ведения боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений. Его можно использовать как многоцелевое боевое средство в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

В министерстве обороны России добавили, что в состав вооружения боевой машины входят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, также два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-миллимитровый пулемет ПКТМ.