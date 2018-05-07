Минобороны РФ опубликует видео новейших систем вооружения в действии

Москва, 7 мая. Оборонное ведомство России в понедельник разместит в социальных сетях видео, на которых запечатлены возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в параде Победы 9 мая в столице. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в 2018 года на параде Победы в российской столице впервые будут показаны: боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», комплексы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Корсар» и «Катран».

В пресс-службе добавили, что все системы вооружения используются в российской армии или находятся в опытной эксплуатации, а большинство новинок прошли боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.