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7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России
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    7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

    Сирийские ВВС уничтожили разведцентр и командный пункт боевиков в провинции Даръа. Николай Азаров сравнил Ульяну Супрун с фашистским доктором Йозефом Менгеле. В Лиссабоне открылось «Евровидение-2018». Сегодня состоится инаугурация президента России.
    8:24 7 Мая 2018
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    Сирийские ВВС уничтожили разведцентр и командный пункт боевиков в провинции Даръа

    7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

    Военно-воздушные силы Сирии уничтожили иностранный разведцентр и командный пункт боевиков в провинции Даръа. Видео успешно выполненного задания снято российским разведывательным дроном. До войны на этом объекте располагался узел связи правительственных сил. Он был захвачен террористами и переоборудован спецслужбами иностранных государств. Тем временем в Ракке под обломками зданий, разрушенных во время авианалетов США, были найдены тела гражданских лиц, об этом Федеральному агентству новостей сообщил военный источник в Сирии.

    Николай Азаров сравнил Ульяну Супрун с фашистским доктором Йозефом Менгеле

    7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

    Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал работу Ульяны Супрун на посту министра здравоохранения. Экс-премьер на своей странице в Facebook назвал политика «министром похоронных дел». Азаров пишет, что Украина не без помощи Минздрава уверенно вышла на лидирующие позиции по уровню смертности. А рекомендации, которые дает людям Ульяна Супрун, сравнил с деятельностью фашистского врача Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты в концлагерях. 

    В Лиссабоне открылось «Евровидение-2018»

    7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

    В столице Португалии накануне вечером торжественно открылось «Евровидение». Церемония состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии Лиссабона. Вместо красной ковровой дорожки – синяя, поскольку главная тема конкурса в этом году – океан, а девиз «Все на борт!». Напомним, Россию на «Евровидении-2018» представляет Юлия Самойлова.

    Сегодня состоится инаугурация президента России

    7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

    Сегодня в должность официально вступит действующий глава государства и победитель президентских выборов. Отметим, что для Владимира Путина это уже четвертая инаугурация. Мероприятие в Большом Кремлевском дворце начнется в полдень и продлится около 50 минут. В этом году обновлена программа церемонии, ожидается рекордное количество гостей. Кроме того, будет ограничено движение на центральных улицах Москвы, а Кремлевские музеи объявили 7 мая выходным.
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    Инаугурация Путина-2018: как пройдет церемония вступления в должность президента РФ

    Инаугурация Путина-2018: как пройдет церемония вступления в должность президента РФ

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    Путин вступит в должность президента России

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