7 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сегодня состоится инаугурация президента России

Сирийские ВВС уничтожили разведцентр и командный пункт боевиков в провинции Даръа Военно-воздушные силы Сирии уничтожили иностранный разведцентр и командный пункт боевиков в провинции Даръа. Видео успешно выполненного задания снято российским разведывательным дроном. До войны на этом объекте располагался узел связи правительственных сил. Он был захвачен террористами и переоборудован спецслужбами иностранных государств. Тем временем в Ракке под обломками зданий, разрушенных во время авианалетов США, были найдены тела гражданских лиц, об этом Федеральному агентству новостей сообщил военный источник в Сирии.

Николай Азаров сравнил Ульяну Супрун с фашистским доктором Йозефом Менгеле Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал работу Ульяны Супрун на посту министра здравоохранения. Экс-премьер на своей странице в Facebook назвал политика «министром похоронных дел». Азаров пишет, что Украина не без помощи Минздрава уверенно вышла на лидирующие позиции по уровню смертности. А рекомендации, которые дает людям Ульяна Супрун, сравнил с деятельностью фашистского врача Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты в концлагерях.

В Лиссабоне открылось «Евровидение-2018» В столице Португалии накануне вечером торжественно открылось «Евровидение». Церемония состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии Лиссабона. Вместо красной ковровой дорожки – синяя, поскольку главная тема конкурса в этом году – океан, а девиз «Все на борт!». Напомним, Россию на «Евровидении-2018» представляет Юлия Самойлова.