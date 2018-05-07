Потоки лавы извергающегося на Гавайях вулкана разрушили около 30 домов

Москва, 7 мая. Не менее 30 домов были уничтожены потоками лавы вулкана Килауэа в одном из районов на Гавайях.

Как пишет портал Hawaii News Now, лава на данный момент извергается из 10 трещин вулкана. Фонтаны лавы поднимаются почти на 70 метров в высоту. Как рассказал представитель управления гражданской обороны округа Гавайи Талмадге Магно, извержение продолжается.

При этом руководство города позволило эвакуированным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и лекарства. Они также добавили, что ситуация в районе остается опасной, активность вулкана на западной стороне прекратится не скоро. Напомним, эвакуация затронула около 10 тысяч человек.