«Хаос не грозит «Русалу»: аналитики подвели итоги первого месяца санкций против компании

Москва, 7 мая. «Русал» за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей капитализации, свидетельствуют данные торгов. Как отметил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, любая компания под давлением – это всегда «негатив». Он уточнил, что здесь ситуация направлена прямо против компании «Русал», ее акции находятся под давлением.

Как пишет РИА Новости, на закрытии торгов 9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля). Как считает директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаил Крылов, от самой компании «зависит намного больше, чем от других в этой непростой ситуации». Он уточнил, что «хаос не грозит ни «Русалу» в отдельности, ни всей отрасли в целом». Он также добавил, что в отрасли при повышении мирового спроса могут открыться дополнительные возможности.