Этого не будет: Додон предупредил о последствиях появления баз НАТО в Молдавии

Кишинев, 7 мая. Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что никаких военных баз Североатлантического альянса на территории страны нет и не будет, пока он является президентом республики.

Он рассказал, что объехал все военные базы в стране и удостоверился, что «никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова на сегодняшний день нет и не будет в ближайшее время».

«По крайней мере пока я президент республики Молдова, этого точно не будет», — заявил Додон.

Также лидер Молдавии выразил уверенность в том, что нет никаких шансов поставить базы Североатлантического альянса без согласия президента. Он также отметил, что большинство граждан страны категорически против строительства баз на территории республики, передает телеканал «Звезда».

Додон также предупредил о последствиях строительства баз военного блока на территории страны.

«Даже если кто-то попытается… как-то это обойти — это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс», — предупредил президент.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года государство сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства.