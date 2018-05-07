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Стала известна причина смерти режиссера Томошевского на гастролях в Германии
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    Стала известна причина смерти режиссера Томошевского на гастролях в Германии

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    Стала известна причина смерти режиссера Томошевского на гастролях в Германии

    Санкт-Петербург, 7 мая. Главный режиссер Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский умер накануне, предположительно, в результате несчастного случая.

    Об этом говорится в сообщении Романтического театра Юрия Томошевского. Ранее о смерти режиссера сообщил создатель проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир. Режиссеру был 61 год.

    Отмечается, что Томошевский умер по время гастролей в Германии.

    Напомним, Томошевский появился на свет в 1956 году. Он окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в ленинградском БДТ. Зрители знают его по многим спектаклям Петербурга, России и Европы. Дата и место похорон Томошевского на данный момент неизвестны.

    Автор: Анна Иванова
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