Инаугурация Путина-2018: как пройдет церемония вступления в должность президента РФ

Москва, 7 мая. В полдень в столице России состоится торжественная церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. Церемония пройдет, как обычно, в Большом Кремлевском дворце и станет для Путина четвертой за время его политической карьеры.

Напомним, на прошедших 18 марта президентских выборах действующий глава государства набрал около 76,69% голосов, с легкостью опередив всех своих соперников. Отметим, Путин участвовал в прошедших выборах в порядке самовыдвижения, не опираясь на силы какой-либо политической партии и стал победителем как самостоятельная политическая фигура.

7 мая 2018 года в торжественной церемонии инаугурации будет участвовать большое количество гостей: приглашения получили примерно пять тысяч человек. Гости — в том числе члены кабинета министров, обеих палат российского парламента, руководство Администрации президента и члены Конституционного суда РФ — заполнят Георгиевский, Александровский и Андреевский залы Большого Кремлевского дворца. Кроме того, на церемонии могут присутствовать иностранные гости — в числе приглашенных называют экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Среди возможных приглашенных — экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер, президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахский коллега Нурсултан Назабаев. Впрочем, иностранных гостей будет немного и, скорее всего, не будет присутствовать ни одного действующего лидера иностранного государства — инаугурация главы государства является сугубо внутренним российским делом и появление на ней первых лиц чужих государств могло бы быть истолковано неправильно.

Ровно в 12.00 президент Путин войдет в Андреевский зал, где на подиуме, положив руку на конституцию России, произнесет текст президентской присяги, в которой обязуется «защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», после чего получит из рук председателя Конституционного суда символы президентской власти — в том числе Знак президента Российской Федерации с девизом «Польза, честь и слава». В этот момент в зале зазвучит гимн России, а над куполом кремлевской резиденции поднимется президентский штандарт.

После принесения присяги новый — а в данном случае сохранивший свой пост — президент России выступает с кратким обращением к гражданам страны. Со стороны Кремлевской набережной в этот момент звучит артиллерийский салют из 30 залпов в честь верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, которым является президент. Из дальнейших церемоний — прием главой государства парада президентского полка на Соборной площади Кремля и молебен в Благовещенском соборе, который проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Торжественная церемония инаугурации президента России продлится около часа и транслировать ее будут все крупнейшие российские телеканалы — в том числе «Россия 1», «Россия 24», Первый канал и НТВ. Начнется трансляция незадолго до полудня.

Отметим, незадолго до вступления в должность на новый срок Владимир Путин обещал произвести серьезные перестановки в правительстве, чтобы выдвинуть на первые места людей, способных справиться с новым форматом задач, проблем и вопросов, встающих перед Россией. Кроме того, представитель президента ранее подтвердил, что одним из первых указов Путина в новом президентском сроке станет указ об увеличении расходов на медицину, образование и развитие транспортной инфраструктуры в России.