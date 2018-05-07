Глава AmCham рассказал, что Вашингтону не нравится в действиях Москвы

Москва, 07 мая. Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, что Вашингтону не нравится в действиях Москвы.

Размышления на тему господина Родзянко публикует РИА Новости. Как оказалось, «список недовольства» США предсказуем: это — отношения России к ситуации в Сирии и на Украине, «дело Скрипалей».

«Еще одна ключевая тема […] – это тема «продолжающегося вмешательства» в выборы. Как нам объясняли, «хакеры продолжают влиять на системы». Такое утверждение мы слышали часто», — акцентировал внимание глава AmCham.

При этом Алексис Родзянко отметил, что бизнесу США ответить на эти обвинения нечем, да и, в принципе, это не дело предпринимателей.

«Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний», — резюмировал Родзянко.

Напомним, что американские специальные службы обвиняют Россию в якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. И Кремль, и Белый дом эти обвинения отрицают.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения абсолютно голословными, а глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что никаких фактов, подтверждающих вмешательство, нет.