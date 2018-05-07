Азаров написал об «успехах» Украины по экспорту улиток, пчел и страусов

Киев, 07 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал об «успехах» экономики незалежной по увеличению экспорта улиток, пчел и страусов.

Пост на тему экс-премьер опубликовал в Facebook в контексте ироничного ответа руководителя украинской общественной организации «Публичный аудит» Максима Гольдарба.

«Гольдарб иронично ответил «что-то в этом есть» на слова советника Порошенко некоего Ю. Бирюкова, о том, что «в стране растет экономика, а действия власти критикует гигантская толпа идиотов», — написал Азаров.

Далее экс-премьер привел цифры статистики, согласно которым за неполных пять лет Украина увеличила экспорт улиток с трех тонн до 350 тонн, пчел — с ноля тонн до 140 тонн, страусов экспортировали — 40 тонн.

«Улиток, пчел, страусов, а вот при этом экспорт химической продукции упал на 61,6%, металлургии — на 42,3%, машиностроения — на 38,6%. Но зато улитки, пчелы, страусы», — а это уже об оборотной стороне экономики Украины.