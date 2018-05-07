Посол США в РФ примет участие в ПМЭФ

Петербург, 07 мая. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман станет участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента Американской торговой палаты в РФ Алексиса Родзянко, по словам которого дипломат выступит на форуме с приветственным словом, что произойдет впервые за историю ПМЭФ.

«У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем — это деловой круглый стол «Россия — США». Сегодня уже становится понятной группа выступающих», — добавил Родзянко.

Как напоминают «Известия», Петербургский международный экономический форум приступит к работе 24 мая. Одна из тем форума будет посвящена взаимодействию государства и бизнеса при стихийных бедствиях.