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Посол США в РФ примет участие в ПМЭФ
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    Посол США в РФ примет участие в ПМЭФ

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    Посол США в РФ примет участие в ПМЭФ

    Петербург, 07 мая. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман станет участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента Американской торговой палаты в РФ Алексиса Родзянко, по словам которого дипломат выступит на форуме с приветственным словом, что произойдет впервые за историю ПМЭФ.

    «У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем — это деловой круглый стол «Россия — США». Сегодня уже становится понятной группа выступающих», — добавил Родзянко.

    Как напоминают «Известия», Петербургский международный экономический форум приступит к работе 24 мая. Одна из тем форума будет посвящена взаимодействию государства и бизнеса при стихийных бедствиях.

    Автор: Константин Терехов
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