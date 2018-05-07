Макрон заявил об угрозе войны с Ираном из-за политики Трампа

Париж, 07 мая. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об угрозе войны с Ираном из-за политики, проводимой хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщают «Известия», президент Франции обеспокоен решением американского коллеги выйти из ядерного соглашения с Тегераном, что, как считает Макрон, может привести к войне.

«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — буквально следующее сказал французский лидер во время развернутого интервью немецкому Der Spiegel.

При этом глава пятой республики сразу же оговорился, заявив, что Трамп принял такое решение не из-за того, что хочет развязать войну.

Как напоминает RT, президент США неоднократно заявлял о желании Вашингтона расторгнуть ядерное соглашение с Ираном. О своем окончательном решении Дональд Трамп объявит на этой неделе.