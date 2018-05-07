Эксперт предсказывает противостояние субмарин РФ и второго флота ВМС США

Вашингтон, 07 мая. Военный эксперт Брайан Макграт предрекает противостояние российских подводных лодок с недавно воссозданным в США вторым флотом.

Как сообщает РИА Новости, мысли на тему экс-командир американского эсминца озвучивает в интервью The Washington Post. Как считает эксперт, возрождение флота — это сигнал о том, что США намерены «действовать в Северной Атлантике мощнее и убедительнее».

Брайан Макграт уверен, что одной из главных задач воссозданного второго флота – «противостояние угрозе со стороны пока малочисленного флота атомных субмарин России, которые курсируют в Атлантике».

При этом, как считает экс-командир американского эсминца, подобные подводные лодки, как К-329 «Северодвинск», оборудованы гиперзвуковым оружием и ядерными ракетами, которые могут достичь большинства городов на востоке США.