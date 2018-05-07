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Весь мир
ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР
Весь мир
ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР
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    ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР

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    ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР

    Дамаск (Сирия), 07 мая. Сирийские ВВС уничтожили командный пункт боевиков ССА и иностранный разведцентр в провинции Даръа.

    Видео уничтожения, снятое российским разведывательным дроном, публикует сетевое издание «Русская Весна». На кадрах видно, как взрываются пикап с зенитной установкой, техническое здание пункта управления, здание КПП и скопление автомобильной техники. 

    Объекты инфраструктуры террористов были уничтожены в ходе выполнения задания: экипажи Миг-21 и Миг-23 применили неуправляемые авиационные снаряды НАР С-8 и авиационные бомбы ОФАБ-250.

    Добавим, что до войны на уничтоженном военном объекте располагался узел специальной связи правительственных сил, который был захвачен боевиками и переоборудован спецслужбами иностранных государств.

    Автор: Константин Терехов
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