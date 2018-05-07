ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР

Дамаск (Сирия), 07 мая. Сирийские ВВС уничтожили командный пункт боевиков ССА и иностранный разведцентр в провинции Даръа.

Видео уничтожения, снятое российским разведывательным дроном, публикует сетевое издание «Русская Весна». На кадрах видно, как взрываются пикап с зенитной установкой, техническое здание пункта управления, здание КПП и скопление автомобильной техники.

Объекты инфраструктуры террористов были уничтожены в ходе выполнения задания: экипажи Миг-21 и Миг-23 применили неуправляемые авиационные снаряды НАР С-8 и авиационные бомбы ОФАБ-250.

Добавим, что до войны на уничтоженном военном объекте располагался узел специальной связи правительственных сил, который был захвачен боевиками и переоборудован спецслужбами иностранных государств.