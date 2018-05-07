Сирия: в Южном Дамаске завершается вывод боевиков «Джейш аль-Ислам»

Дамаск (Сирия), 07 мая. В Южном Дамаске завершается вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» и их семей.

Как сообщает ТАСС, экстремисты сдают оружие и боевые позиции силам законного правительства Сирии. Напомним, что вывод проводится в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон.

Впрочем, часть территории Южного Дамаска остаются под контролем запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат Ан-Нусра»1, однако как считают генералы САА, дни их сочтены.

«За последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию занимаемую боевиками «Исламского государства» на две части», — рассказал генерал Мэхсен Нафнуф.

Как сообщили в российском министерстве обороны, в настоящее время 65% района Мухайям эль-Ярмук освобождено от террористов и находится под контролем правительственных войск Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.