«Бессмертный полк» прошел в Йоханнесбурге

ЮАР, 07 мая. В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики — Йоханнесбурге прошла акция «Бессмертный полк».

Как сообщает ТАСС, память ветеранов Великой Отечественной войны почтили на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. В акции приняли участие около 200 человек.

К слову, как рассказали представители российской общины в ЮАР, такое количество участников рекордно большое. Акция «Бессмертный полк» прошла в Йоханнесбурге уже в третий раз.

Главное внимание собравшихся российских соотечественников и их гостей из ЮАР было приковано двум проживающим в стране ветеранам — 90-летнему Валентину Аринину и 94-летней Ципре Майбурд.

Первый был призван в советскую армию в октябре 1944 года, Валентин Павлович принял участие в боях за освобождение Украины. Ципра Абрамовна на протяжении всей войны оказывала медицинскую помощь раненным бойцам.