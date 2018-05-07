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«Бессмертный полк» прошел в Йоханнесбурге
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    «Бессмертный полк» прошел в Йоханнесбурге

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    «Бессмертный полк» прошел в Йоханнесбурге

    ЮАР, 07 мая. В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики — Йоханнесбурге прошла акция «Бессмертный полк».

    Как сообщает ТАСС, память ветеранов Великой Отечественной войны почтили на территории храма преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. В акции приняли участие около 200 человек.

    К слову, как рассказали представители российской общины в ЮАР,  такое количество участников рекордно большое. Акция «Бессмертный полк» прошла в Йоханнесбурге уже в третий раз.

    Главное внимание собравшихся российских соотечественников и их гостей из ЮАР было приковано двум проживающим в стране ветеранам — 90-летнему Валентину Аринину и 94-летней Ципре Майбурд.

    Первый был призван в советскую армию в октябре 1944 года, Валентин Павлович принял участие в боях за освобождение Украины. Ципра Абрамовна на протяжении всей войны оказывала медицинскую помощь раненным бойцам.

    Автор: Константин Терехов
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