Меню
Украина
Украина не будет оплачивать спортсменам участие в соревнованиях на территории России
Весь мир
ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР
Следующая новость
Загрузка...

    Украина не будет оплачивать спортсменам участие в соревнованиях на территории России

    488

    Украина не будет оплачивать спортсменам участие в соревнованиях на территории России

    Киев, 07 мая. Власти Украины отказались оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, проводимых на территории России.

    Как сообщает РИА Новости, об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал руководитель министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, отметив, что при всем при этом власти не могут запретить спортсменам посещать Россию.

    «Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — дал понять спортсменам рассчитывать только на себя глава ведомства.

    Кроме того, как сообщает RT, глава министерства молодежи и спорта Украины подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил российский Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.