Украина не будет оплачивать спортсменам участие в соревнованиях на территории России

Киев, 07 мая. Власти Украины отказались оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, проводимых на территории России.

Как сообщает РИА Новости, об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал руководитель министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, отметив, что при всем при этом власти не могут запретить спортсменам посещать Россию.

«Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — дал понять спортсменам рассчитывать только на себя глава ведомства.

Кроме того, как сообщает RT, глава министерства молодежи и спорта Украины подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил российский Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.