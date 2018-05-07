«Украина вышла на 1-е место по уровню смертности»: Азаров прокомментировал работу Супрун на посту главы Минздрава
Киев, 07 мая. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал работу Ульяны Супрун на посту министра здравоохранения.
Пост на тему с заголовком «Супрун и ее советы», экс-премьер разместил на своей странице в социальной сети Facebook, назвав политика ни много ни мало «министром похоронных дел».
«Если почитать советы Супрун, министра похоронных дел, […] то с одной стороны она выглядит как миссионер среди диких папуасов, которых она учит чистить зубы, а с другой стороны, она выглядит доктором Менгеле (кто не знает, фашистский врач, проводивший эксперименты в концлагерях), рекомендующим своим ослабленным пациентам зимой стоять на сквозняках и сидеть на ледяных скамейках», — пишет Азаров.
«Последний совет особенно полезен для лиц, мечтающих о суициде. Такая простенькая рекомендация: […] посидел себе зимой на ледяной скамеечке, […] и 100% заработал тяжелейший пиелонефрит, двухстороннее воспаление легких, да и много других не менее опасных болезней, что […] неминуемо приведет к желанному для Супрун результату», — продолжает бывший председатель правительства Украины.
«Ведь и так в результате ее бурной деятельности Украина прочно вышла на 1-е место в мире по уровню смертности. Ждем с нетерпением ее дальнейших рекомендаций. Например, лед на голову, очень хорошо помогает. Воспаление мозга обеспечено. Словом, ждем», — резюмирует Николай Азаров.