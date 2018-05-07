«Главное, чтобы укроармия не пыталась воевать»: россияне прокомментировали «дерзость» ВСУ на учениях с НАТО

Москва, 07 мая. Пользователи социальных сетей высмеяли заявления Петра Порошенко о «дерзости и профессионализме» ВСУ во время совместных учений с НАТО.

Напомним, что таким образом президент Украины прокомментировал участие военнослужащих вооруженных сил незалежной в международных военных учениях на территории Германии.

«Украинские военные «в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!», — написал Порошенко на своей страничке с социальной сети Facebook.

Впрочем, пользователи социальных сетей выразили совсем другое мнение.

«Ага, такая «боеспособная», что эту армию уже пятый год дрюкают шахтёры и таксисты», — пишет Игорь Коваленко.

«Неужели некому подсказать этому несчастному, что ему лечиться пора и встать на учёт к психиатру», — высказала мнение Наталья Смирнова.

«Научились у америкосов; у тех, куда не кинь, все самое лучшее», — добавляет Роман Шулевский.

«Включи российское ТВ утром 9 мая, и ты увидишь, что такое настоящая Армия, а не сброд мародеров, — пишет пользователь Серый Белый.