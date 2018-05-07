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Конкурс «Евровидение» открылся в столице Португалии
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    Конкурс «Евровидение» открылся в столице Португалии

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    Конкурс «Евровидение» открылся в столице Португалии

    Лиссабон, 07 мая. В столице Португалии накануне вечером официально открылся международный песенный конкурс «Евровидение».

    Как сообщают «Известия», торжественная и красочная церемония состоялась в Музее искусства, архитектуры и технологии Лиссабона. Что любопытно, в этот раз не было красной дорожки, однако была синяя, что не случайно.

    Так, главной темой «Евровидения» образца 2018-го года стал океан, а песенное соревнование проходит под девизом All Aboard!, что означает «Все на борт!». На «борт», то есть на сцену конкурса выйдут 43 артиста и коллектива.

    Эксперты и специалисты фаворитом конкурса называют участницу из Израиля Нетту Барзилай. Российскую Федерацию на «Евровидение» представит Юлия Самойлова с песней I won't break.

    Автор: Константин Терехов
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