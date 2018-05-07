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Сирия: САА взяла под контроль часть Аль-Хаджар Аль-Асвад в Южном Дамаске
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    Сирия: САА взяла под контроль часть Аль-Хаджар Аль-Асвад в Южном Дамаске

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    Сирия: САА взяла под контроль часть Аль-Хаджар Аль-Асвад в Южном Дамаске

    Сирия (Дамаск), 07 мая. Сирийские правительственные войска расширили зону своего контроля в северной части Аль-Хаджар Аль-Асвад в Южном Дамаске. 

    Как сообщает агентство SANA, армейские подразделения продвинулись в северной части Аль-Хаджар Аль-Асвад в направлении лагеря Ярмук, установив контроль над рядом кварталов зданий в этом районе.

    Во время прочесывания освобожденной части микрорайона военнослужащие САА обнаружили разветвленную сеть тоннелей, вырытых террористами под домами, по которым они передвигались, перевозили боеприпасы и прятались от ударов авиации и артиллерии.

    Напомним, что САА установила полный контроль над частью Аль-Хаджар Аль-Асвад в субботу после ликвидации последних террористов на этой территории.
     

    Автор: Константин Терехов
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