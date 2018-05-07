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Сирия: боевики, покидающие Хомс, сдали большой оружейный арсенал
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    Сирия: боевики, покидающие Хомс, сдали большой оружейный арсенал

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    Сирия: боевики, покидающие Хомс, сдали большой оружейный арсенал

    Дамаск (Сирия), 07 мая. Боевики, покидающие Северный Хомс, сдали сирийским правительственным силам большой оружейный арсенал.

    Как отмечает агентство Al-Masdar News, покидающие провинцию боевики, выполнили свою часть мирного соглашения и сдали большой арсенал оружия сирийским военным в воскресенье.

    Отмечается, что среди этого вооружения: три БМП, два ЗСУ «Шилка», самодельные артиллерийские пушки, минометы, пулеметы и несколько транспортных средств технического назначения.

    Добавим, что сегодня первая партия боевиков и членов их семей будет эвакуирована из городов Ар-Растан и Талбисех в провинции Идлиб и Алеппо.

    Автор: Константин Терехов
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