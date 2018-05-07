Сирия: САА после ухода боевиков начала демонтировать окопы на севере Хомса

Дамаск (Сирия), 07 мая. Военнослужащие Сирийской арабской армии после ухода боевиков начала демонтировать окопы на севере Хомса.

Как сообщает Fars News Agency, разбор не только окопов, но и баррикад проходит, в частности, вокруг моста Ар-Растан и шоссе. САА могла приступить к работе после достижения договоренностей с боевиками.

Напомним, что около 3500 боевиков и членов их семей будут направлены в провинции Идлиб и Алеппо в рамках соглашения с властями Сирийской Арабской Республики.

