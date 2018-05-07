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В день инаугурации Путина в музеях Кремля будет выходной
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    В день инаугурации Путина в музеях Кремля будет выходной

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    В день инаугурации Путина в музеях Кремля будет выходной

    Москва, 07 мая. В день проведения церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина в музеях московского Кремля будет выходной.

    Как сообщает РИА Новости, об этом агентству сообщили в пресс-службе музея. «Музеи Московского Кремля не будут работать 7 мая», - рассказали в культурно-образовательном учреждении.

    Кроме того, как ранее сообщал ФАН, Патриарх Кирилл совершит молебен в Кремле в связи с инаугурацией Путина, в церемонии вступления в должность президента РФ примет участие президентский полк. Кроме того, сегодня будет ограничено движение в центре Москвы.

    Как напоминает «Газета.ru», голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.

    Автор: Константин Терехов
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