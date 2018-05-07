Движение в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией президента

Москва, 7 мая. Движение в центральной части Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией президента России Владимира Путина в понедельник 7 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка перекроют полностью. Кроме того, со стороны парка «Зарядье» будет перекрыта Москворецкая улица.

Инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина пройдет в понедельник 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Газета.ru сообщает, что торжественная церемония несколько видоизменится по сравнению с предыдущими такими мероприятиями.