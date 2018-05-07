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Правительство России уйдет в отставку в день инаугурации Путина
Россия
Правительство России уйдет в отставку в день инаугурации Путина
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    Правительство России уйдет в отставку в день инаугурации Путина

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    Правительство России уйдет в отставку в день инаугурации Путина

    Москва, 7 мая. Правительство Российской Федерации уйдет в отставку в день инаугурации президента страны Владимира Путина. Соответствующая норма предусмотрена  Конституцией РФ.

    Отставка правительства оформляется распоряжением органа в день вступления на должность новоизбранного главы государства. При этом члены Кабинета министров продолжат выполнять свои функции, но теперь в статусе исполняющих обязанности.

    Следует отметить, что Путин еще не озвучил свое решение по кандидатуре на пост главы правительства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также ничего не сообщал о планах президента РФ по персональному составу правительства.

    Ранее Газета.ru рассказала читателям о деталях предстоящей инаугурации Путина.

    Автор: Сергей Свазовский
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