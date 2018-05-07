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Президентский полк примет участие в инаугурации Путина
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    Президентский полк примет участие в инаугурации Путина

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    Президентский полк примет участие в инаугурации Путина

    Москва, 7 мая. Президентский полк примет участие в инаугурации главы государства Владимира Путина, которая состоится в понедельник 7 мая. Торжественную церемонию примет Большой Кремлевский дворец.

    Следует отметить, что день инаугурации совпал с днем президентского полка. Военнослужащим полка отведена значимая роль. Они будут сопровождать торжественное мероприятие на всем его протяжении. 

    Полк ведет свою историю с 1936 года. В годы Великой Отечественной войны его представители активно участвовали в военных действиях.  Он принимал участие в Параде Победы в 1945 году.

    Ранее Газета.ru рассказывала об отличиях предстоящей инаугурации от аналогичных церемоний прошлых лет.

    Автор: Сергей Свазовский
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