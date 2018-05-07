Путин: Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, несмотря на сложности

Москва, 7 мая. Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, хотя и была сопряжена с некоторыми трудностями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с правительством РФ.

По его словам, стратегическое направление развития России определено правильно. Ключевую роль в этом вопросе сыграли указы, изданные в мае 2012 года. Путин подчеркнул, что ключевые направления работы правительства РФ были связаны с реализацией майских указов 2012 года.

«Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть», — приводит заявление главы государства сайт Кремля.

О предстоящей инаугурации Владимира Путина ранее сообщала Газета.ru.