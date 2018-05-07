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Путин: Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, несмотря на сложности
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    Путин: Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, несмотря на сложности

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    Путин: Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, несмотря на сложности

    Москва, 7 мая. Реализация майских указов принесла ощутимые результаты, хотя и была сопряжена с некоторыми трудностями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с правительством РФ.

    По его словам, стратегическое направление развития России определено правильно. Ключевую роль в этом вопросе сыграли указы, изданные  в мае 2012 года. Путин подчеркнул, что ключевые направления работы правительства РФ были связаны с реализацией майских указов 2012 года.

    «Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берешься  за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю,  ощутимые результаты, динамика, изменения есть»,  — приводит заявление главы государства сайт Кремля.

    О предстоящей инаугурации Владимира Путина ранее сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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