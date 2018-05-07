Путин вступит в должность президента России

Москва, 7 мая. Действующий глава государства и победитель выборов президента России Владимир Путин вступит на должность в понедельник 7 мая. Торжественная церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце и продлится около 50 минут.

Следует отметить, что для Путина эта инаугурация станет же четвертой. Впервые он стал президентом России в 2000 году. Четыре года спустя россияне вновь избрали Путина на пост главы государства. В 2008 году он не мог баллотироваться в силу конституционных ограничений.

В 2012 и 2018 годах действующий президент одерживал на выборах убедительные победы. В частности, на минувших выборах за российского лидера проголосовали 56,4 миллиона граждан — больше, чем когда-либо до этого.

О предстоящей инаугурации Владимира Путина ранее сообщала Газета.ru. Издание рассказывало об изменениях, которые претерпит торжественная процедура.