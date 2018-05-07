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Путин вступит в должность президента России
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Правительство России уйдет в отставку в день инаугурации Путина
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    Путин вступит в должность президента России

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    Путин вступит в должность президента России

    Москва, 7 мая. Действующий глава государства и победитель выборов президента России Владимир Путин вступит на должность в понедельник 7 мая. Торжественная церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце и продлится около 50 минут.

    Следует отметить, что для Путина эта инаугурация станет же четвертой. Впервые он стал президентом России в 2000 году. Четыре года спустя россияне вновь избрали Путина на пост главы государства. В 2008 году он не мог баллотироваться в силу конституционных ограничений. 

    В 2012 и 2018 годах действующий президент одерживал на выборах убедительные победы. В частности, на минувших выборах за российского лидера проголосовали 56,4 миллиона граждан —  больше, чем когда-либо до этого.

    О предстоящей инаугурации Владимира Путина ранее сообщала Газета.ru. Издание рассказывало об изменениях, которые претерпит торжественная процедура.

    Автор: Сергей Свазовский
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