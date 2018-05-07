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Путин назвал повышение доходов граждан ключевой задачей России на ближайшие годы
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    Путин назвал повышение доходов граждан ключевой задачей России на ближайшие годы

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    Путин назвал повышение доходов граждан ключевой задачей России на ближайшие годы

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин назвал повышение доходов граждан ключевой задачей страны на ближайшие годы. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с членами правительства, о чем сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, к настоящему моменту удалось создать хорошую базу, которая послужит залогом реального повышения доходов населения.

    «В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая  устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры», — сказал Путин.

    Ранее Владимир Путин поблагодарил за работу членов правительства. Он также подчеркнул необходимость преемственности в работе кабинета министров.

    Автор: Сергей Свазовский
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