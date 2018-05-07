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Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства
Россия
Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства
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    Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства

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    Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства

    Москва, 7 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

    По словам российского лидера, страна должна развиваться последовательно. В том числе в период формирования нового состава правительства.

    «Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — приводит слова Путина сайт российского президента.

    Ранее Путин поблагодарил членов правительства за проделанную работу. Глава государства отметил, что кабинету министров удалось достичь значимых результатов.

    Автор: Сергей Свазовский
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