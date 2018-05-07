Москва, 7 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

По словам российского лидера, страна должна развиваться последовательно. В том числе в период формирования нового состава правительства.

«Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм», — приводит слова Путина сайт российского президента.

Ранее Путин поблагодарил членов правительства за проделанную работу. Глава государства отметил, что кабинету министров удалось достичь значимых результатов.