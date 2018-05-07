Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Филадельфии

Филадельфия, 7 мая. Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в городе Филадельфия штата Пенсильвания в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам организатора мероприятия Виктора Поповкина, шествие прошло почти через всю центральную часть города до набережной реки Делавэр. Он отметил, что участники марша поют на английском языке, вкрапляя слова и на русском. Поповкин добавил, что местные власти обеспечили надлежащие условия для проведения акции.

«Я разговаривал лично с городским куратором особых мероприятий, объяснил ему концепцию нашего события на этот год, что мы собой представляем, кто именно идет, что идут дети, внуки тех, кто погиб в боях и отстоял мир от фашизма. Нам перезвонили, сказав, что для марша мира выделена охрана, что мы можем идти по улице Маркет-стрит в сопровождении полицейских», — сказал Поповкин в беседе с ТАСС.

Агентство отмечает, что «Бессмертный полк» прошел и в ряде других американских городов. О начале акции в Соединенных Штатах ранее сообщала Газета.ru.