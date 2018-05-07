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Путин поблагодарил правительство за работу на встрече в Кремле
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Путин заявил о необходимости обеспечения преемственности в работе правительства
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    Путин поблагодарил правительство за работу на встрече в Кремле

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    Путин поблагодарил правительство за работу на встрече в Кремле

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин выразил благодарность членам правительства России за их работу в ходе встрече в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча состоялась в воскресенье поздно вечером. Глава государства поблагодарил министров, их заместителей, а также сотрудников министерств и ведомств за успешную деятельность и решение задач, стоящих перед страной.

    «Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет  были весьма насыщенными,  наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — сказал Песков.  

    Российский лидер подчеркнул, что правительство РФ достойно выполняло свою работу, действуя твердо, последовательно и ответственно, — передал слова президента Песков.

    Ранее Владимир Путин  подписал указ о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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