Путин поблагодарил правительство за работу на встрече в Кремле

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин выразил благодарность членам правительства России за их работу в ходе встрече в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, встреча состоялась в воскресенье поздно вечером. Глава государства поблагодарил министров, их заместителей, а также сотрудников министерств и ведомств за успешную деятельность и решение задач, стоящих перед страной.

«Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — сказал Песков.

Российский лидер подчеркнул, что правительство РФ достойно выполняло свою работу, действуя твердо, последовательно и ответственно, — передал слова президента Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта. Об этом писала RT.