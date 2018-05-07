Ополченец Донбасса: Воевать уходят за страну, чтоб над ней взошло сегодня солнце

Москва, 7 мая. День добровольца, учрежденный три года назад Союзом добровольцев Донбасса, прошел 6 мая 2018 года в Москве и других российских городах. Праздник приурочен ко Дню Святого Георгия Победоносца, который со времен Куликовской битвы считается покровителем русского воинства.

В российской столице торжества начались со сбора у памятника героям Первой Мировой войны на Поклонной горе. Глава СДД Александр Бородай приветствовал собравшихся такими словами:

«В этот день мы собираемся вместе и вспоминаем тех, кто пал в борьбе за Россию и за русские интересы, за нашу Родину, — сказал он. — Тех, кто пал в Приднестровье, Абхазии, Чечне и других горячих точках, и, конечно, прежде всего, тех, кто погиб в Донбассе. Мы вспоминаем и тех, кто сейчас продолжает выполнять долг там. Это — не просто память, а еще и готовность к действию. В этот день мы ее и подтверждаем. Русские добровольцы нашей Родине еще очень и очень пригодятся».

По мнению Бородая, впереди нас ждут большие исторические события, и русские добровольцы «в самое ближайшее время сыграют большую роль в судьбах нашей Родины, нашей страны».

Затем воинам, принимавшим участие в боевых действиях в Новороссии, у памятника с символическим названием «В борьбе против фашизма мы были вместе» в торжественной обстановке вручили нагрудные знаки «Крест Доброволец Донбасса».

Член СДД Юрий Горошко, комментируя для Федерального агентства новостей важность Дня добровольца для него лично, предпочел прочитать свое стихотворение, посвященное этой теме.

Почему уходят на войну?

Нет, не по приказу. — Добровольцем.

Дом оставив и свою семью,

Зная, что ты можешь не вернутся.

Можно же остаться в стороне,

Думая: без нас там обойдутся.

Тихо так сидеть в своей норе,

Чтобы завтра мог опять проснуться.

Почему ты рвешься в этот ад?

Ты ведь можешь стать там «грузом двести»,

Так же, как твой друг или комбат,

Что погибли на закате вместе.

Почему уходят на войну?

Что ж вам не сидится на диване.

Для чего, зачем и почему?

Тянет вас туда всегда, славяне?

Неужели просто пострелять?

Или от безделья в кабинете?

Как в инете тролли говорят.

Знающие все и вся на свете.

Им же все известно наперед,

Кто ты и зачем туда рванулся?

И что завтра там произойдет,

Там, откуда друг твой не вернулся.

Почему уходят на войну?

Может, за деньгами, заработать?

Я вот все никак не разберу.

Или же красивый кадр сфотать?

Этот опостылевший вопрос.

Воинов диванного спецназа,

Троллей и всех тех, кто не донес,

Задницу свою до унитаза.

Почему уходят на войну?

Нет, не по приказу. — Добровольцем.

Воевать уходят ЗА СТРАНУ!

Чтоб над ней взошло сегодня солнце.

«Я думаю, что тут, в этих стихах, все ответы: что значит этот день и почему», — сказал доброволец Донбасса Юрий Горошко.

Отметим, что 6 мая также является днем основания батальона «Восток» вооруженных сил Донецкой народной республики.