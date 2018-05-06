Патриарх Кирилл совершит молебен в Кремле в связи с инаугурацией Путина

Москва, 6 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник 7 мая совершит благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля в связи с инаугурацией президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба патриарха. Отмечается, что такой молебен совершается уже традиционно.

«Завтра также будет совершен благодарственный молебен, в прошениях которого содержатся слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение», — сказал глава пресс-службы Александр Волков.

Ранее в пресс-службе патриарха заявили, что Украинская православная церковь сохраняет статус самоуправляемой части РПЦ. Об этом писала RT.