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Сирия: один человек погиб и шесть ранены в результате обстрела боевиками жилого квартала Алеппо 
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    Сирия: один человек погиб и шесть ранены в результате обстрела боевиками жилого квартала Алеппо 

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    Сирия: один человек погиб и шесть ранены в результате обстрела боевиками жилого квартала Алеппо 

    Дамаск, 6 мая. В результате обстрела боевиками жилого квартала города Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил главный врач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.

    «Снаряды разорвались в квартале «3000 шакка". В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда  скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — пояснил медик.  

    Сообщается также, что в наиболее тяжелом состоянии среди пострадавших находится пятимесячный ребенок.

     По данным РИА Новости, обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли. Всего было выпущено шесть-семь снарядов.  

    Ранее Газета.ru сообщала, что под обстрел в Сирии попали российские журналисты.

    Автор: Сергей Свазовский
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