Сирия: один человек погиб и шесть ранены в результате обстрела боевиками жилого квартала Алеппо 

Дамаск, 6 мая. В результате обстрела боевиками жилого квартала города Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил главный врач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.

«Снаряды разорвались в квартале «3000 шакка". В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения», — пояснил медик.

Сообщается также, что в наиболее тяжелом состоянии среди пострадавших находится пятимесячный ребенок.

По данным РИА Новости, обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли. Всего было выпущено шесть-семь снарядов.

Ранее Газета.ru сообщала, что под обстрел в Сирии попали российские журналисты.