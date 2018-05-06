ЦСКА разгромил «Арсенал», оставив «Зенит» без Лиги чемпионов

Москва, 6 мая. Московский ЦСКА на своем поле нанес разгромное поражение тульскому «Арсеналу» в рамках 29 тура чемпионата России по футболу — 6:0. Успех армейцев лишил питерский «Зенит» даже математических шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Команда Виктора Гончаренко чрезвычайно активно провела первую половину встречи. Уже к 21 минуте хозяева вели 3:0. На перерыв команды ушли при счете 5:0 в пользу ЦСКА. Спустя 4 минуты после возвращения команд на поле армейцы забили шестой мяч.

Разгромную победу «красно-синим» принесли хет-трик Чалова, дубль Головина и точный удар Мусы.

За тур до окончания чемпионата ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы, на два очка опережая «Краснодар». Третья позиция в нынешнем сезоне дает право ее обладателю сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее московский «Локомотив» оформил чемпионство, минимально одолев «Зенит». Об этом писала Газета.ru.