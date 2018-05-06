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ПВО Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные из Йемена — СМИ
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    ПВО Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные из Йемена — СМИ

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    ПВО Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные из Йемена — СМИ

    Эр-Рияд, 6 мая. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили две ракеты, выпущенные в направлении королевства со стороны Йемена. Об этом сообщила Al Arabia.

    «Две баллистические ракеты, запущенные сторонниками йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы),  были ликвидированы близ приграничного города Наджран», расположенного на юго-западе аравийской монархии, — цитирует издание источник в военном командовании  Саудовской Аравии.

    Запуск баллистической ракеты подтверждают и хуситы. Формирование «Ансар Аллах» утверждает, что баллистические ракеты были запущены по объектам экономической инфраструктуры в Наджране.

    Ранее Газета.ru сообщала, что ПВО Саудовской Аравии сбила ракету, запущенную йеменскими хустиами.

    Автор: Сергей Свазовский
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