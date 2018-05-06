Президент Сербии Вучич приедет на парад Победы в Москву 

Белград, 6 мая. Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на парад Победы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, накануне праздника сербский лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.

Вучич подчеркнул исключительное значение этого праздника 9 Мая.

«Здесь речь идет о великой победе над фашизмом, а в России — о победе в Отечественной войне. Это огромная и великая победа для сербского народа, который оказался среди более всего пострадавших в мире. Насколько мы могли своими малыми, но не незначительными в смысле боеспособности силами, мы внесли свой вклад в победу над величайшим злом в мире», — цитирует Вучича ТАСС.