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Президент Сербии Вучич приедет на парад Победы в Москву 
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    Президент Сербии Вучич приедет на парад Победы в Москву 

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    Президент Сербии Вучич приедет на парад Победы в Москву 

    Белград, 6 мая. Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на парад Победы. Об этом сообщает ТАСС.

    По информации агентства, накануне праздника сербский лидер проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.

    Вучич подчеркнул исключительное значение этого праздника 9 Мая.

    «Здесь речь идет о великой победе над фашизмом, а в России  — о победе в Отечественной войне.  Это огромная и великая победа для сербского народа, который оказался среди более всего пострадавших в мире.  Насколько мы могли своими малыми, но не незначительными в смысле боеспособности силами, мы внесли свой вклад в победу над величайшим злом в  мире»,  — цитирует Вучича ТАСС.

    Ранее президент Сербии заявил, что Белград не станет поддерживать санкции Запада против Российской Федерации. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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