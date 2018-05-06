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Сирия: российские врачи за сутки оказали помощь 28 местным жителям
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    Сирия: российские врачи за сутки оказали помощь 28 местным жителям

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    Сирия: российские врачи за сутки оказали помощь 28 местным жителям

    Дамаск, 6 мая. Российские медики на протяжении суток оказали помощь 28 мирным жителям Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. 

    «Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 28 сирийцам, в том числе 12 детям», — уточнил глава Центра примирения РФ.

    Он также сообщил, что жителям поселения Хуаш сирийской провинции Хомс была оказана гуманитарная помощь. Нуждающиеся люди получили 45 продовольственных наборов.  Общий вес гуманитарных грузов составил 2 тонны.

    Евтушенко отметил также, что восстановление объектов инфраструктуры в Сирии способствует скорейшему возвращению мирных жителей в свои дома.

    Ранее российские врачи опровергли поступление больных с признаками химического отравления. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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