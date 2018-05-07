Удальцов пообещал России «голод и войну»

Москва, 7 мая. Движение «Левый фронт» и примкнувшие к ним организации провели санкционированный митинг на Суворовской площади в Москве. Черно-белый Достоевский на выходе из одноименного метро с укоризной смотрел вслед идущим на акцию и, кажется, еле слышно говорил им «Бесы!»

И, в самом деле, изгнать бесов из некоторых активистов явно не помешало бы.

Мероприятие было приурочено к событиям шестилетней давности на Болотной площади Москвы, по итогам которых несколько оппозиционеров получили тюремные сроки. Собственно, так называемое «болотное дело» стало сквозной темой, которую затрагивали практически все выступавшие. Инаугурацию избранного президента России называли «коронацией» и непрозрачно намекали на то, что могут перейти от митингов к силовым действиям.

Сценой служил почти броневичок — небольшой грузовик с красной перетяжкой «Нам нужна законная власть». Митинг, как водится, начался с получасовой задержкой. До этого бродивших по Суворовской площади активистов, журналистов, блогеров, а также сотрудников полиции и «Росгвардии» организаторы развлекали песнями Высоцкого, «Чайфа», Шевчука и Цоя.

Скромная группа автозаков в некотором отдалении во всеоружии ждала особо буйных. Задержан был лишь один активист — он ходил с прикрепленным на спину самодельным плакатом с матерной руганью в адрес президента.

Публика собралась весьма разнородная — от леваков до «яблочников», сторонников Навального и КПРФ до экологов и борцов с черными риэлторами. У некоторых активистов, видимо, демонстрировавших таким образом постмодернистскую сущность современного протеста, были значки без какой бы то ни было символики — черные и цвета металлик.

Также были замечены флаги движения «Левое социалистическое действие», «Революционной рабочей партии», «Рот фронта» и то ли секты, то ли политической организации «Ф.А.К.Э.С-ПОРТОС». Старушки в платочках соседствовали с девушками в невыносимо рваных джинсах и существами неочевидной половой принадлежности. И хотя страсти время от времени начинали накаляться, границ разумного участники все же не переходили.

Среди лозунгов митинга были «Коррупцию долой!», «Нам нужна законная власть!», «Нам нужна рабочая власть!», «Долой буржуазный закон!», «Вся власть народу!», «Вся власть рабочим!», «Даешь правительство народного доверия!», «Свободу антифашистам!», «Свободу политзаключенным!», «Солидарность — наше оружие» и даже — «Революция!»

«Шесть лет назад требования были те же самые — справедливость, свободные выборы, — начал Сергей Удальцов. — Тогда у нас не хватило сил поменять власть. Выходит несколько тысяч человек — власть на нас плюет. Сегодня опять нет единства. Те, кто тогда вышел сухим из воды, не хотят объединяться. Нам нужны не вожди, а единая коалиция и народная власть. Почему сегодня здесь нет ни либеральных лидеров, ни руководства КПРФ? Нас и дальше будут бить «рогсвардейцы» Вывод из этой акции мы должны работать на одну команду, на объединение. Я не хочу умереть при Путине!».

Весьма показательно то, что периодически возникавшие проблемы со звуком оратор называл… происками столичных властей. Последним еще сильно повезло, что не начался обещанный синоптиками дождь, иначе бы ее и в этом обвинили.

«Позор! Позор!» — кричали активисты.

Как часто бывает на такого рода мероприятиях, Удальцов уклонился в размышления о том, что будет, когда власть сменится, и пообещал, что в новом правительстве будут все силы — в том числе либералы и даже Навальный. «Пусть борется с коррупцией!» Впрочем, классическое «Когда мы придем к власти» все же не прозвучало, хотя и подразумевалось.

Также Удальцов призвал брать пример с армян и европейцев и продолжать сопротивление во всех формах, а в день инаугурации — выйти с одиночными пикетами, потому что власть не должна быть «богоизбранной». В этот момент в толпе раздалось недовольное роптание бабушек, которого, впрочем, оратор не заметил.

Удальцова у микрофона сменил профсоюзный деятель Сергей Храмов, высказавший мнение, что в России «народ закрепощен системой заработной платы. Человек, особенно в моногородах, боится потерять работу».

Представитель «Рот фронта» Александр Батов напомнил собравшимся о том, что представители именно этой организации стали в свое время первыми «политзаключенными». Оговоримся, в УК РФ политических статей нет в принципе. Можно по-разному оценивать эффективность российского правосудия, но даже пресловутая статья «282» не является политической — это, скорее, попытка, пусть на практике и не всегда удачная, предотвратить весьма серьезные преступления: нападения, избиения, даже убийства.

По мнению Батова, митинги и пикеты не результативны, поскольку власть на них не реагирует, и поэтому нужно переходить к более решительным действиям.

Представитель «Рабочей партии» пообещал собравшимся, что революция — не за горами. Сотрудники правоохранительных органов предпочли не пресекать выступление явного провокатора даже когда толпа вслед за ним начала кричать «Революция!»».

Подхватив волну, Удальцов снова взял микрофон и предложил «достучаться до тех, кто голосует за Путина». Несмотря на непризнание российской оппозицией итогов президентских выборов, даже самые истовые ее персоналии все же не отрицают того, что многие граждане России вполне осознано голосуют именно за Владимира Владимировича. «Путинский электорат» судя по всему — особая боль протестного движения.

«Они рады стабильности, рады тому, что при Путине хотя бы войны и голода нет. Будут и голод, и война!» — прокричал координатор «Левого фронта», пригрозив подключить к протестной активности болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018.

Полковник Михаил Шендаков заявил о необходимости вести агитацию в армии, ФСБ и среди активистов НОД, на которых оратор обрушил особо экспрессивные эпитеты. На митинге действительно находилась активистка НОД, скромного вида немолодая женщина. Она пыталась вести разъяснительную работу с оппозиционной публикой и время от времени скандировала «Россия — за Путина».

В разговоре с Федеральным агентством новостей она призналась, что во время акции даже попыталась проникнуться симпатией к Удальцову, но — не получилось.

Акцию на Суворовской площади трудно назвать многолюдной — человек 200-300, может быть. И вовсе не потому, что стало меньше проблем. В принципе, в любой стране они есть, как и в любой семье. И решать их необходимо — бороться с коррупцией, с загрязнением окружающей среды и черными риэлторами.

Подчеркнем: это был согласованный митинг, и пришло на него от силы две-три сотни людей. Это откровенный провал. Слушать откровенно популистские лозунги сегодня никому не интересно, такая оппозиция с ее пустыим деструктивными призывами никому не нужна.

Главное — понимать, что слушать Тартюфа не стоит, и общее всегда важнее частного. А последствия борьбы с властью могут привести к такой катастрофе, что все, с чем собственно боролись, покажется насморком по сравнению с чумой.