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Сирия: за сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска покинули более двух с половиной тысяч боевиков
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    Сирия: за сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска покинули более двух с половиной тысяч боевиков

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    Сирия: за сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска покинули более двух с половиной тысяч боевиков

    Дамаск, 6 мая. За сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики покинули 2556 боевиков и членов их семей. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он уточнил, что боевики покинули Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». По словам Евтушенко, вывод членов незаконных вооруженных формирований и их родственников сопровождался усиленными мерами безопасности. 

    «За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 2 тысячи 556 боевиков и членов их семей»,  — сказал  руководитель Центра примирения РФ.

    О начале процесса вывода боевиков из лагеря Ярмук на юге Дамаска Сирийской Арабской Республики сообщала накануне RT. Отмечалось, что безопасность этого процесса обеспечивается силами российской военной полиции.

    Автор: Сергей Свазовский
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