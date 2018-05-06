Сирия: за сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска покинули более двух с половиной тысяч боевиков

Дамаск, 6 мая. За сутки лагерь Ярмук на юге Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики покинули 2556 боевиков и членов их семей. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что боевики покинули Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». По словам Евтушенко, вывод членов незаконных вооруженных формирований и их родственников сопровождался усиленными мерами безопасности.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 2 тысячи 556 боевиков и членов их семей», — сказал руководитель Центра примирения РФ.

О начале процесса вывода боевиков из лагеря Ярмук на юге Дамаска Сирийской Арабской Республики сообщала накануне RT. Отмечалось, что безопасность этого процесса обеспечивается силами российской военной полиции.