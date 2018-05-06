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Париж перестал настаивать на уходе Асада с поста президента САР — посол Франции в РФ
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    Париж перестал настаивать на уходе Асада с поста президента САР — посол Франции в РФ

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    Париж перестал настаивать на уходе Асада с поста президента САР — посол Франции в РФ

    Москва, 6 мая. Франция больше не считает уход президента Сирии Башара Асада с поста главы государства обязательным условием урегулирования конфликта на территории САР. Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

    «Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет», — отметила Берманн в интервью «Коммерсанту»

    Дипломат подчеркнула, что будущее Сирии должны определять политические силы страны посредством диалога.

    Напомним, в апреле Франция, США и Великобритания нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для нападения стала инсценировка применения химического оружия в Восточной Думе. Дамаск, как и Москва, осудил решение Парижа поддержать Вашингтон в агрессии против целостности САР. 

    Автор: Федор Веснин
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