Париж перестал настаивать на уходе Асада с поста президента САР — посол Франции в РФ

Москва, 6 мая. Франция больше не считает уход президента Сирии Башара Асада с поста главы государства обязательным условием урегулирования конфликта на территории САР. Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

«Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет», — отметила Берманн в интервью «Коммерсанту».

Дипломат подчеркнула, что будущее Сирии должны определять политические силы страны посредством диалога.

Напомним, в апреле Франция, США и Великобритания нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для нападения стала инсценировка применения химического оружия в Восточной Думе. Дамаск, как и Москва, осудил решение Парижа поддержать Вашингтон в агрессии против целостности САР.