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МВД Франции назвало шокирующими слова командира жандармов о гвианцах
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    МВД Франции назвало шокирующими слова командира жандармов о гвианцах

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    МВД Франции назвало шокирующими слова командира жандармов о гвианцах

    Париж, 6 мая. Французские власти начали расследование в связи с заявлением командира подразделения жандармерии, расположенного в Гвиане, который сравнил местных жителей с животными. Об этом сообщает Le Monde.

    Поводом для открытия дисциплинарного производства послужила прощальная речь жандарма, произнесенная им 21 апреля. В своей речи правоохранитель назвал местное население «специфическим». Кроме того, он позволил себе оскорбительные слова.

    «Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы  день и ночь погружаются в алкоголь», — цитирует Le Monde.  

    В министерстве внутренних дел Франции эти слова назвал шокирующими и недопустимыми. В связи с этим начато дисциплинарное производство, отмечает Le Monde.

    Ранее сообщалось о героической смерти жандарма на юге Франции.

    Автор: Сергей Свазовский
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