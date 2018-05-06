МВД Франции назвало шокирующими слова командира жандармов о гвианцах

Париж, 6 мая. Французские власти начали расследование в связи с заявлением командира подразделения жандармерии, расположенного в Гвиане, который сравнил местных жителей с животными. Об этом сообщает Le Monde.

Поводом для открытия дисциплинарного производства послужила прощальная речь жандарма, произнесенная им 21 апреля. В своей речи правоохранитель назвал местное население «специфическим». Кроме того, он позволил себе оскорбительные слова.

«Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь», — цитирует Le Monde.

В министерстве внутренних дел Франции эти слова назвал шокирующими и недопустимыми. В связи с этим начато дисциплинарное производство, отмечает Le Monde.

Ранее сообщалось о героической смерти жандарма на юге Франции.